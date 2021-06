Rettungsschwimmer : DLRG am Strand von Hasselberg: Retten, wo andere Urlaub machen

Hans-Jürgen Horn plant die DLRG-Wachen am Strand – der Einsatz in Hasselberg ist bei Rettungsschwimmern bundesweit beliebt.

Hasselberg | Eine Traumaussicht könnte Hans-Jürgen Horn durch die breite Fensterfront in fünf Meter Höhe aus der Zentrale der Wasserrettungsstation in Hasselberg auf die Geltinger Bucht genießen. Doch zum Relaxen hat der Vorsitzende der DLRG Gelting-Golsmaas - Hasselberg in diesen Tagen keine Zeit. Es ist noch genug vorzubereiten, damit ab dem kommenden Wochene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.