DLRG Jarplund-Weding : Die Lebensretter brauchen Unterstützung für eine Multifunktionshalle

Der Mitgliederzuwachs in den letzten fünf Jahren ging einher mit höherem Platz- und Materialbedarf. Die Planungen für die Halle sind fast abgeschlossen. Jetzt geht es an die Finanzierung.

Handewitt | Die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft aus Jarplund-Weding zählt mit 718 Mitgliedern zu den sechs größten von insgesamt 101 Ortsgruppen in Schleswig-Holstein. Seit 1965 betrachtet sie sich als feste Größe in der regionalen Vereinslandschaft. In den letzten fünf Jahren ist stark gewachsen – laut Mitteilung der DLRG von 452 auf 718 Mitglieder. Demnach...

