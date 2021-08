Nordduell im DFB-Pokal : Video: SC Weiche Flensburg 08 glaubt an seine Chance gegen Holstein Kiel

Wir haben den SC Weiche Flensburg 08 vor dem Spiel gegen Holstein Kiel im Training besucht. Am Samstag geht es gegen den Zweitligisten in die erste Runde des DFB-Pokals – Und Flensburg hofft auf eine Überraschung.

Flensburg | Die Flensburger Jungs wollen am Samstag das Maximum aus sich herausholen. 1700 Zuschauer dürfen am Wochenende im Pokal-Knaller gegen den Zweitligisten Holstein Kiel im Manfred-Werner-Stadion dabei sein. Wie die Stimmung im Team um Trainer Thomas Seeliger und Kapitän Torge Paetow ist, sehen Sie im Video. DFB-Pokal: SC Weiche Flensburg 08 glaubt an se...

