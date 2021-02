Corona in Flensburg : Das sind die Standorte für die Gratis-Testzentren

Ab Montag um 8 Uhr kann sich jeder kostenlos an drei Orten in Flensburg auf das Coronavirus testen lassen.

Flensburg | 70.000 Corona-Schnelltest aus der Reserve des Landes Schleswig-Holstein sind auf dem Weg von Kiel nach Flensburg. Am Freitagnachmittag soll der Lkw eintreffen. Am Montag um 8 Uhr beginnt dann das, was in dieser Woche bereits angekündigt wurde: Jeder,...

