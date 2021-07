Zahlen vom Freitag : Wieder vier neue Corona-Fälle: Inzidenz in Flensburg steigt weiter

Die Zahl der Quarantäne-Fälle steigt auf über 100.

Flensburg | Die Inzidenz in Flensburg geht immer weiter nach oben. Mit vier neuen Corona-Fällen am Freitag steigt die Inzidenz auf 13,3. Das teilt die Stadt Flensburg auf ihrer Internetseite mit. Aktuell infiziert sind 17 Flensburger. Auch die Zahl der Quarantäne-Fälle steigt: Inzwischen sind 109 Personen mit Corona-Verdacht in Quarantäne. Bei ihnen wurde das ...

