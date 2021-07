Corona in Süd-Dänemark : Inzidenzwert in Apenrade steigt auf 75,3

In Flensburgs nördlichem Umland schnellen die Corona-Zahlen weiter nach oben. Die meisten Infizierten sind unter 30 Jahre alt.

Flensburg | Auch in Dänemark werden immer mehr Corona-Beschränkungen gelockert. So dürfen ab Donnerstag die Bars wieder bis 2 Uhr in der Nacht öffnen, und an Tankstellen und Kiosken darf wieder Alkohol verkauft werden. Unterdessen steigen die Infektionszahlen im ganzen Land deutlich. Das gilt auch für die Kommunen direkt hinter der deutschen Grenze. In Flen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.