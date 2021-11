Zahlen vom Sonntag : 48 Jahre, ungeimpft: Flensburg meldet weiteren Corona-Todesfall

Zum zweiten Mal in dieser Woche muss das Flensburger Gesundheitsamt einen Corona-Todesfall vermelden. Der Inzidenzwert bleibt unterdessen bei knapp unter 150.

Flensburg | Mehr als ein halbes Jahr lang hatte es in Flensburg keinen einzigen Corona-Todesfall gegeben. In dieser Woche meldete das Gesundheitsamt nun schon das zweite Todesopfer. Eine 48-jährige in Flensburg gemeldete Person ist demnach in einer Klinik außerhalb Schleswig-Holsteins verstorben. Sie war ungeimpft. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 41. ...

