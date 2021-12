Aktuelle Zahlen vom Freitag : Corona in Flensburg: Diese Schulen und Kitas sind betroffen

Insgesamt meldet die Stadt 17 Infektionen von Schülerinnen und Schülern oder Kita-Kindern aus Flensburg.

Flensburg | Im Zeitraum vom 27. November bis zum 3. Dezember sind in Flensburg drei Neuinfektionen bei Flensburger Schülern der Comenius-Schule bekannt geworden sowie zwei bei der Jørgensby-Skole. An folgenden Schulen gab es jeweils eine Neuinfektion von in Flensburg gemeldeten Schülerinnen und Schülern: Altes Gymnasium Fridtjof-Nansen-Schule Grunds...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.