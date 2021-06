Zahlen vom Donnerstag : Corona: Wieder keine Neuinfektion in Flensburg – Inzidenz bei 5,5

Auch am Donnerstag gab es in Flensburg keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Die Inzidenz bleibt damit stabil bei 5,5.

Flensburg | Am Donnerstag gab es in Flensburg keine neuen nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus. Dies ist der fünfte Tag in Folge ohne Neuinfektion. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 5,5. Derzeit sind in Flensburg 13 Personen akut mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 2266 Flensburger nachweislich mit Covid-...

