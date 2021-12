Handwerkskammer Flensburg : „Ein tiefer Bruch“: Keine Verabschiedung für Hauptgeschäftsführer Udo Hansen

Udo Hansen, seit 33 Jahren Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Flensburg, hat am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag. Eine Abschiedsfeier gibt es nicht. Das sorgt für reichliche Diskussionen in der Belegschaft.

Flensburg | Lothar Christiansen ist entsetzt. „Einen Hauptgeschäftsführer, der so lange die Geschicke der Kammer geführt hat, so gehen zu lassen, finde ich ein Unding“, sagt der ehemaliger Vizepräsident der Handwerkskammer Flensburg. Am Donnerstag hat Udo Hansen (65) seinen letzten Arbeitstag in der Flensburger Handwerkskammer. 33 Jahre lang führte er die Kamm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.