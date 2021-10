Mehrere Neuinfektionen : Corona-Fälle an sieben Schulen in Flensburg

Mehr als 50 Flensburger Schüler haben sich im September mit dem Coronavirus infiziert.

Flensburg | Auch in dieser Woche hat es an den Flensburger Schulen mehrere Corona-Fälle gegeben. Zwischen dem 25. September und 1. Oktober verzeichnete das Gesundheitsamt neun Neuinfektionen bei Schülern mit Wohnsitz in Flensburg. Betroffen sind folgende Schulen: Goethe-Schule (Zwei Fälle in zwei Klassen), Schule Ramsharde (Zwei Fälle in zwei Klassen) sowie di...

