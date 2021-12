Zahlen vom Montag : 59 Jahre, ungeimpft: Flensburg meldet weiteren Corona-Todesfall

Im St.-Franziskus-Krankenhaus werden derzeit zwölf Covid19-Patienten behandelt. Der Inzidenzwert für Flensburg bleibt unterdessen nahezu unverändert.

Flensburg | Das Flensburger Gesundheitsamt hat am Montag erneut einen Corona-Todesfall gemeldet. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist eine 59 Jahre alte ungeimpfte Person verstorben. Die Zahl der Corona-Toten in Flensburg steigt damit auf 46. Außerdem meldete die Stadtverwaltung am Montag zehn Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich seit Beginn...

