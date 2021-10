Flensburg : Corona-Infektionen in der Kita Johannisstraße: Beide Gruppen in Quarantäne

In der städtischen Kita Johannisstraße sind zwei Kinder und zwei Bedienstete positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Flensburg | Nach positiven Coronatests bei zwei Kindern und zwei Mitarbeitern der städtischen Kindertagesstätte Johannisstraße bleibt die Einrichtung in Flensburg-Jürgensby nun voraussichtlich zumindest am Freitag erst einmal geschlossen. Die Stadtverwaltung teilte am Donnerstagabend mit, dass sich die Kinder und Erzieher aus zwei betroffenen Gruppen nun einem...

