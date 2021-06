Glücksburg : Corona-Fall: Grundschul-Klasse in Quarantäne

Für die übrigen sieben Klassen der Grundschule Glücksburg läuft der Unterricht weiter.

Glücksburg | Wie die Schleswiger Kreisverwaltung am Donnerstagabend mitgeteilt hat, ist in der Grundschule in Glücksburg ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Für die übrigen 15 Kinder aus der betroffenen Klasse und eine Lehrkraft ordnete das Gesundheitsamt eine Quarantäne an. Für die übrigen sieben Klassen der zweizügigen Grundschule läuft der Un...

