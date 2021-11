Aktuelle Zahlen : Zwei Kitas im Kreis Schleswig-Flensburg nach Corona-Fällen geschlossen

Insgesamt meldet der Kreis Schleswig-Flensburg 27 neue Corona-Fälle.

Flensburg/Schleswig | An zwei Kitas im Kreisgebiet haben sich Kinder mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt der Kreis Schleswig-Flensburg am Freitag mit. Betroffen sind demnach die Kita in Ulsnis und die Kita „Großer Regenbogen“ in Schafflund. Weiterlesen: An diesen Schulen und Kitas wurden in dieser Woche Corona-Fälle gemeldet Für beide Kitas sei durch das Gesundh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.