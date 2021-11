Flensburg : An diesen Schulen und Kitas wurden in dieser Woche Corona-Fälle gemeldet

Insgesamt wurden acht Infektionen bei Flensburger Schülern gemeldet. Zudem gab es an der Kita Schulgasse drei Corona-Fälle.

Flensburg | Zwischen dem 20. und 26. November haben sich mindestens acht Flensburger Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Gemeldet wurden von der Stadt Flensburg Fälle an der Comenius-Schule (2), Fördegymnasium (2), Altes Gymnasium, Kurt-Tucholsky-Schule, Unesco-Projekt-Schule und Waldschule. Zudem gab es drei Corona-Infektionen an der Kita Schulgasse. We...

