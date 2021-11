Flensburg : Corona-Fälle an zwölf Schulen und zwei Kitas in Flensburg

Insgesamt haben sich in der abgelaufenen Woche 18 Kinder und Jugendliche an den Flensburger Schulen angesteckt.

Flensburg | In der abgelaufenen Woche gab es an zwölf Flensburger Schulen insgesamt 18 Corona-Fälle. Am stärksten betroffen waren die Goethe-Schule, die Schule Fruerlund und die Schule Ramsharde mit jeweils drei Fällen. Aus neun weiteren Schulen meldet das Gesundheitsamt jeweils eine Corona-Infektion: Altes Gymnasium Comenius-Schule Fördegymnsaium ...

