Flensburg : Inzidenzwert in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen liegt bei 92,5

Aufgrund der angespannten Pandemielage trat am Freitag der Corona-Sonderstab der Stadt Flensburg zusammen.

Flensburg | Nachdem am Freitag 13 neue Corona-Fälle gemeldet wurden, ist der Inzidenzwert in Flensburg auf 65,4 gestiegen. Es ist der dritthöchste Wert aller kreisfreien Städte und Kreise in Deutschland. Nur die Städte Neumünster (81,1) und Solingen (76,6) liegen drüber. Weiterlesen: Flensburg entwickelt sich erneut zum Corona-Hotspot in Deutschland Aufgrun...

