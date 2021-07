Start in Flensburg : 1200 Kilometer: Carsten Nippert wandert für benachteiligte Kinder von Flensburg nach Bayern

1200 Kilometer, 37 Tage und ein Ziel vor Augen: Carsten Nippert möchte möglichst viele Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk sammeln.

Flensburg | Am Freitagmorgen startete Carsten Nippert von der Flensburger Hafenspitze: „Ich bin voller Vorfreude auf mein Abenteuer“, sagte der ursprünglich aus der Region Mannheim stammende Wanderer. Sein Ziel: Garmisch-Patenkirchen an der Grenze zu Österreich in Bayern. Am 4. September möchte er dort ankommen und das ausschließlich zu Fuß. Warum? „Wenn ich s...

