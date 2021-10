Cannabis-Prozess in Flensburg : Mutmaßlicher Drogendealer aus Steinbergkirche: Vater des Angeklagten sagt aus

Der Prozess um einen 25-jährigen Mann aus Steinbergkirche wurde diesen Montag fortgesetzt. Neben dem Vater des Angeklagten äußerten sich zwei weitere Zeugen. Ein Treffen in Dollerup spielte dabei eine wichtige Rolle.

Flensburg | Am Montag wurde der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus Steinbergkirche am Landgericht Flensburg fortgesetzt. Er soll mit dem Verkauf der Drogen von 2017 bis 2019 über 630.000 Euro eingenommen haben. Bevor der Vater des Angeklagten in den Zeugenstand gerufen wurde, lies Verteidiger Jan Smollich verlauten, dass sein Mandant „seinen Fall“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.