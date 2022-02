Landgericht Flensburg : Cannabis-Prozess gegen Mann aus Steinbergkirche: Waffen in der Wohnung des Kurierfahrers

Der Angeklagte hatte einen Kurierfahrer und einen Bekannten, bei dem er Cannabis gelagert haben soll. Am Donnerstag berichten eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter, was man jeweils in den Wohnungen fand.

Flensburg | Der Drogen-Prozess gegen einen 25-jährigen Mann aus Steinbergkirche, der mit dem Verkauf von Cannabis 630.000 Euro verdient haben soll, wurde am Donnerstag nach längerer Pause fortgesetzt. „Es gab ein bis zwei Lieferungen im Monat“, sagt die erste Zeugin. Die 37-Jährige, die beim Hauptkommissariat in Flensburg arbeitet, durchsuchte die Wohnung eine...

