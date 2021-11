Cannabis-Prozess in Flensburg : 25-Jähriger wegen Drogenhandels angeklagt: Was bislang bekannt ist – und was nicht

Am Freitag versuchte sich die Kammer in Flensburg weiter der Frage zu nähern, wie viel Geld der mutmaßliche Dealer mit seinen Drogengeschäften umsetzte.

Flensburg | Mit aufrechter Körperhaltung betritt er den Verhandlungssaal, wirft ein „Moin“ in die Runde. Seine Anspannung lässt sich der mutmaßliche Drogendealer im Flensburger Landgericht an diesem Freitag nicht anmerken. Der 25-Jährige aus Steinbergkirche muss sich vor der Großen Strafkammer wegen Drogenhandels verantworten: Er soll in einem Zeitraum von zwe...

