Travestraße in Flensburg : Haltestellen-Schild versperrt den Weg zur Haltestelle: Aktiv-Bus verspricht Abhilfe

Die Bushaltestelle Schleibogen ist behindertengerecht umgestaltet. Jetzt haben ausgerechnet Rollstuhlfahrer und andere Gehbehinderte ein Problem.

Flensburg | Lisa Willmann aus der Travestraße in Flensburg traute ihren Augen nicht: Nachdem vor Kurzem die Bushaltestelle der Linie 5 am Schleibogen behindertengerecht neu gestaltet wurde, hatten plötzlich vor allem die gehbehinderten Anwohner ein Problem: Das neue Haltestellenschild steht genau in der Mitte vom Bürgersteig. Mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwa...

