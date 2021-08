Busfahren in Flensburg : Startschuss für kostenlosen ÖPNV-Freitag im Stadtgebiet

Am Freitag startet der erste kostenlose ÖPNV-Tag in Flensburg. Fahrgäste benötigten dann in den Stadtbuslinien kein Fahrticket.

Flensburg | Erstmals am Freitag, 27. August, ist die Fahrt mit den Stadtbussen von Aktiv-Bus in Flensburg kostenlos. Praktisch bedeutet dies, dass für Fahrten auf den Stadtbuslinien keine Einzelfahrscheine, Tageskarten oder Streifenkarten benötigt werden. Damit setzt das kommunale Unternehmen gemeinsam mit der Verwaltung einen politischen Beschluss um, den mehrer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.