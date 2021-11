Erlös für gemeinnützige Vereine : Nach Corona-Pause: Bundeswehr startet mit Erbsensuppe-Verkauf in Flensburg

Der Erlös aus dem jährlichen Verkauf der Erbsensuppe kommt zu 100 Prozent wohltätigen Zwecken in Flensburg und Glücksburg zu Gute.

Flensburg | Zum 44. Mal beteiligt sich die Bundeswehr am Standort Flensburg unter der Leitung des Standortältesten, Kapitän zur See Leonards, mit der Ausgabe von Erbsensuppe gegen Spenden zu wohltätigen Zwecken am Weihnachtsmarkt der Stadt Flensburg. Das teilt die Bundeswehr am Montag mit. Im vergangenen Jahr hatte der Verkauf aufgrund des Corona-Lockdowns zum...

