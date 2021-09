Bundestagswahl 2021 : Videoumfrage: So reagieren die Flensburger auf das Wahlergebnis

Erwartungen erfüllt oder überrascht? Wir haben uns nach der langen Wahlnacht in Flensburg umgehört.

Flensburg | Auf Bundesebene hat die SPD die meisten Stimmen geholt. Im Wahlkreis 1 gewinnt Robert Habeck (Grüne) das Direktmandat. Derweil will auch die Union bei der Regierungsbildung mitmischen. Das sagen die Flensburger Wähler. Bundestagswahl 2021: So reagieren die Flensburger am Tag danach Weiterlesen: Robert Habeck gewinnt Direktmandat: Das Endergebn...

