Ellund bei Flensburg : 31-Jährige ohne gültiges Visum und mit gestohlenem Impfpass unterwegs

Da er sich bereits seit mehreren Jahren unerlaubt hier aufhielt, wurde die Ausländerbehörde hinzugezogen. Die stellte seinen Pass sicher und forderte ihn auf, das Land zu verlassen.

Ellund | Am Donnerstagmorgen wurden zwei Männer in einem Berliner Fahrzeug durch die dänische Polizei an der Grenze zurückgewiesen und an die Flensburger Bundespolizei übergeben. Nach eingehender Prüfung der Dokumente konnte ein 40-jähriger Mann aus Aserbaidschan sich ordnungsgemäß legitimieren. Sein Begleiter, ein 31-jähriger Landsmann, verfügte zwar über ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.