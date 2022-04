Flensburger Bahnhof : 43-Jähriger mit großer Menge Bargeld, originalverpackten Handys und Messer unterwegs

Die beiden Mobiltelefone waren in einer mit Aluminium umwickelten Tasche verpackt. Es besteht der Verdacht, dass damit die Sicherungseinrichtung eines Geschäfts umgangen wurde.

Flensburg | Am Dienstag gegen 18.30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen Mann mit Rucksack am Flensburger Bahnhof. Der 43-jährige Däne konnte sich ordnungsgemäß ausweisen, auch bestand keine Fahndungsnotierung gegen ihn. Jedoch erregte der mitgeführte Rucksack das Interesse der Beamten. An diesem baumelten zwei kleine Taschen, in denen sich jeweils ein or...

