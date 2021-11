Langballig : Keine Einigung im Streit um Neubaugebiet Norderlück – jetzt kommt ein Bürgerentscheid

Die Fronten sind verhärtet: Die Gemeindevertretung hat nun den Termin für einen Bürgerentscheid über das umstrittene große Neubaugebiet festgelegt.

Langballig | Das geplante und sehr kontrovers diskutierte große Neubaugebiet Norderlück in Langballig steht auf der Kippe. Im Anschluss an die Veranstaltung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit am 1. September hatte Einwohner Nikolaus Asmussen eine Liste mit 170 Unterschriften gegen das Vorhaben an Bürgermeister Kurt Brodersen übergeben und zwei Wochen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.