Handewitt-Gottrupel : Brennendes Gartenhaus sorgt für große Rauchwolke

Ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohngebäude konnte verhindert werden.

Handewitt | Eine sichtbare Rauchsäule stand am Freitagnachmittag über dem Ortsteil Gottrupel am Rande der Gemeinde Handewitt. Im Stadtweg war im hinteren Teil eines Grundstücks aus noch ungeklärter Ursache ein großer Gartenschuppen in Brand geraten. Der Besitzer des Grundstücks war gerade mit Gartenarbeit auf seinem Hof beschäftigt, als er plötzlich Flammen au...

