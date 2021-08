Zwischen Flensburg und Tarp : Brennender Porsche: A7 in Richtung Süden voll gesperrt

Trotz des Einsatzes der Feuerwehren brannte der Oldtimer vollständig aus. Zwischen Flensburg und Tarp bildeten sich ein längerer Stau.

Flensburg/Tarp | Nach einem Fahrzeugbrand musste die A7 am Mittwochmorgen in Richtung Süden gegen 8 Uhr voll gesperrt werden. Zwischen Flensburg und Tarp war ein historischer Porsche in Brand geraten. Meterhoch loderten die Flammen. Die Feuerwehren Weding und Jarplund waren vor Ort, ebenfalls der Rettungsdienst. Verletzt wurde niemand. Nach rund 20 Minuten ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.