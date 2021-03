Gemeindevertretung Sieverstedt : Amtswerke Eggebek strecken Fühler ins Amt Oeversee aus

Weitere Themen: Bauantrag für Erweiterung der Schule, Infokästen und Bänke für Wanderer werden erneuert.

Sieverstedt | Bürgermeister Finn Petersen brauchte eine kräftige Stimme, um die in der letzten Gemeindevertretersitzung weit auseinander sitzenden Anwesenden zu erreichen. Bürgerfragen, ob ein Osterfeuer stattfinden wird, ob das Storchennest nicht zu nah an der Sirene angebracht worden sei und wo die Ersparnis bliebe, wenn die neuen LED-Straßenbeleuchtung länger an...

