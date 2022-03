Flensburg : Feuer in Gartenlaube sorgt für Vollsperrung der Eckernförder Landstraße

Um an den Brandort im Inneren der Laube zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte zunächst in der Laube gelagerte Gegenstände ausräumen.

Flensburg | Kaum waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwochvormittag von einem Brand in einem Keller im Stadtteil Fruerlund wieder eingerückt, ging erneut der Alarm. Weiterlesen: Brennendes Styropor: Feuerwehreinsatz in Fruerlund Gegen 10.45 Uhr wurde ein Feuer in einer Gartenlaube in der Eckernförder Landstraße gemeldet. Für die Löscharbeiten musste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.