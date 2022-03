Brand in Flensburg : Küchenbrand löst Feuerwehreinsatz in Seniorenresidenz aus

Ein Brand in der Küche einer Wohnung der Seniorenresidenz am Schlagbaumweg hat am Sonnabendmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Flensburg | Nachdem die Einsatzkräfte bereits in der Nacht einen Brand in einem Friseursalon in der Großen Straße löschen mussten, kam es am Mittag zu einem weiteren Brand - dieses Mal im Norden der Stadt. Zeugen meldeten gegen zwölf Uhr eine Rauchentwicklung aus einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung der Seniorenresidenz. Schon vor dem Eintreffen der Feuerweh...

