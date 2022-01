Flensburg : Leere Autobahnen und Abstandshelme: 23 Monate Corona-Krise in Bildern

Zwei Jahre Corona-Pandemie sind vorbei. Zeit, in der sich auch das ein oder andere Kuriose ereignet hat. Eine Bildergalerie.

Flensburg | Am 27. Januar 2020 wurde in Deutschland der erste Corona-Fall bestätigt. Das ist nun genau zwei Jahre her. Zwei Jahre, die Spuren hinterlassen haben: Vor allem für die Wirtschaft und persönliche Existenzen. Aber auch die ein oder andere Kuriosität ist in den Archiven unserer Reporter zurückgeblieben. Eine Bildergalerie. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.