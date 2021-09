Flensburg : In der Corona-Isolation: Bewohnerinnen des Malteser-Stifts St. Klara häkeln riesiges Tipi

Das selbst gefertigte Patchwork-Tipi wurde schließlich dem evangelischen Kindergarten Husby geschenkt.

Husby/Flensburg | Von alt an ganz jung, und alle freuten sich: Bewohnerinnen des Malteser-Stift St. Klara am Marrensdamm in Flensburg schenkten dem evangelischen Kindergarten Husby ein von den vorwiegend älteren Damen selbst gefertigtes Patchwork-Tipi. Die Übergabe des vier Meter hohen Zeltes, das aus rund 1000 Quadraten aus Wolle besteht, war ein tolles Erlebnis für d...

