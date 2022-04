Flensburg : Betrunkener Skipper fällt ins Wasser: Großer Rettungseinsatz am Harniskai

Gegen 20.40 Uhr war der Mann von seinem Schiff in das kalte Wasser im Flensburger Hafen gefallen.

Flensburg | Ein in das Hafenbecken gefallener Schiffseigner hat am Sonntagabend einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 20.40 Uhr war der Mann aus noch ungeklärter Ursache von seinem Schiff in das kalte Wasser gefallen. Aufmerksame Zeugen wählten den Notruf, woraufhin Polizei, Berufsfeuerwehr, ein Rettungswagen und der Notar...

