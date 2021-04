Handewitt : Beschädigter Tank nach Unfall zwischen Lkw und Pkw

Am Samstagvormittag kam es in Handewitt zu einem Unfall, bei dem ein Tank beschädigt wurde.

Handewitt | Ein an sich glimpflich ausgegangener Verkehrsunfall hat am Samstagvormittag in Handewitt für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Was war passiert? Gegen 10.45 Uhr war der Fahrer eines russischen Sattelschleppers auf der Straße Gewerbepark unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte die Fahrerin eines Hyundai Kleinwagen aus einer Stichstraße kommend in ...

