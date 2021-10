Flensburg : Promenade an der Hafenspitze: Frau sackt im Boden ein und verletzt sich

Der Boden hat höchstwahrscheinlich aufgrund von Unterspülungen nachgegeben. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass sich das Hafenumfeld in keinem guten Zustand zeigt.

Flensburg | Am östlichen Hafenufer in Höhe des Beach-Clubs ist am Freitag gegen 15 Uhr eine Spaziergängerin in dem Sandweg neben der Promenade eingesackt. Nach Polizeiangaben verletzte sich die Frau und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten sperrten den Bereich anschließend mit Flatterband weiträumig ab und übergaben die Unfallstelle an das Te...

