Ukraine-Krieg : Diesel über 1,90 Euro, Super über 2 Euro: Spritpreise in Flensburg erreichen Rekord-Höhe

Nach Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Angst vor Lieferausfällen und einer Rohöl-Knappheit groß und treibt die Preise in die Höhe. Ein Ende der Preisspirale ist noch lange nicht in Sicht.

Flensburg | Die Preise an den Zapfsäulen erklimmen immer neue Höchststände. Am späten Mittwochabend zeigten die Preistafeln in Flensburg erstmals mehr als 1,90 Euro für Diesel und mehr als 2 Euro für Super an. Innerhalb von nur einer Woche sind die Preise damit um 20 Cent pro Liter gestiegen. Weiterlesen: Liveblog: Deutschland will weitere Waffen an die Ukrain...

