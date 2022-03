Spenden für Geflüchtete : Benefizkonzert in Flensburg mit Kinderballett für die Ukraine

In der St. Nikolaikirche findet ein Benefizkonzert für die Geflüchteten aus der Ukraine statt.

Flensburg | Und wieder eine Möglichkeit, den Menschen in der Ukraine zu helfen – und zwar durch den Besuch eines Benefiz-Konzerts. Am Sonnabend, 2. April, 17 Uhr, werden in der St. Nikolaikirche Werke u.a. von Bach, Debussy, Grieg, Rossini, Mozart und den Beatles erklingen. Neben Michael Mages an der großen Orgel spielen Jane Sitzwohl Violoncello, Hsi-Hua Hsie...

