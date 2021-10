Bismarckstraße in Flensburg : Vorfahrt missachtet: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in der Bismarckstraße ist am Montagnachmittag eine Mercedes-Fahrerin verletzt worden.

Flensburg | Bei einem Verkehrsunfall in der Bismarckstraße ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Sie war mit ihrem Mercedes in ein anderes Auto geprallt, das die Vorfahrt missachtet hatte. Nach ersten Ermittlungen wollte der Fahrer eines Honda aus der Parsevalstraße nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen. Der Fahrer eines aus Richtung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.