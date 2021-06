Bei Bollingstedt : Tödlicher Unfall auf der A7: Motorradfahrerin prallt gegen Stein

Die tödlich verunglückte Frau aus einer dänischen Motorradgruppe galt als routinierte Fahrerin. Ihr Ehemann, der hinter ihr fuhr, erlitt einen Schock.

Bollingstedt | Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Sonntagmittag auf der A7 zwischen den Abfahrten Tarp und Schuby eine Motorradfahrerin aus Dänemark ums Leben gekommen. Nach ersten Informationen war eine aus Dänemark stammende Gruppe von acht Motorrädern auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs, um einen Ausflug in das Storchendorf Bergenhusen zu unternehme...

