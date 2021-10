Bauarbeiten in Flensburg : Kran wird abgebaut: Dorotheenstraße am Montag vollgesperrt

Derzeit laufen in der Dorotheenstraße Sanierungsmaßnahmen. Wegen eines Kranabbaus ist die Straße am Montag vollgesperrt.

Flensburg | Seit April dieses Jahres laufen in der Dorotheenstraße im Flensburger Stadtteil Westliche Höhe Sanierungsarbeiten an einem Mehrfamilienhaus. Weil der Kran nun abgebaut wird, wurde die Straße am Montag vollgesperrt, teilte das Technische Betriebszentrum (TBZ) mit. Danach bleibt die Straße für die laufenden Arbeiten halbseitig gesperrt. Ende des Mona...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.