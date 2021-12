Hochwasserschutz : Gelting vergibt Auftrag für Polderbau – Start im Februar

Mehr als zehn Jahre nach dem verheerenden Hochwasser in Gelting wurde jetzt der Bau für einen Hochwasserschutz in Auftrag gegeben.

Gelting | Der Auftrag für den Polderbau in Gelting ist an die Firma Peters und Söhne GmbH aus Nordermeldorf vergeben worden, das teilt die Gemeinde mit. Die Gemeindevertretung stimmte in ihrer Sitzung einer 30-prozentigen Beteiligung an den Gesamtkosten (Bau, Landerwerb und Planung) zu. Die übrigen 70 Prozent der Kosten von rund 1,4 Millionen Euro trägt der ...

