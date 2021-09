Erste Sturmschäden bei Flensburg : Handewitt: Baum knickt um und touchiert fahrendes Auto

In mehreren Ortschaften sind Einsatzkräfte mit der Beseitigung umgeknickter Bäume beschäftigt. Glücklicherweise bislang ohne Personenschäden.

Handewitt | Die sturmbedingten Einsätze für Feuerwehren nehmen seit Donnerstagnachmittag in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg zu. In mehreren Ortschaften waren Einsatzkräfte mit der Beseitigung umgeknickter Bäume beschäftigt. Glücklicherweise bislang ohne Personenschäden. Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin in Handewitt. Sie war mit ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.