Flensburg : Grundsteinlegung für die neue Grundschule Fruerlund – doch am Bohlberg entsteht noch mehr

Grundschule, Kita und Familienzentrum sollen an dem heutigen Schulstandort vereint werden. Die Bauarbeiten für das 15-Millionen-Euro-Projekt laufen auf Hochtouren.

Flensburg | Großer Tag für den Stadtteil Fruerlund: Nach fast 15 Jahren der Planung wird am Dienstagvormittag der Grundstein für die neue Grundschule gelegt. Bereits seit Monaten ist der große Kran über der Baustelle aus vielen Ecken der Stadt gut zu sehen, an der Nordstraße wurde für die Arbeiten eigens eine Zufahrt angelegt. Großes Interesse am neuen Bild...

