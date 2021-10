Hoher Bedarf an Betreuung : Platz für 110 Kinder: Bau für die neue Kita Bullerbü in Flensburg kann beginnen

Ein Spatenstich hat am Dienstag den Bauprozess für die Kita Bullerbü in Fruerlund eingeläutet. In das neue Gebäude werden auch das Familienzentrum und der Elterntreff des Vereins Schutzengel integriert.

Flensburg | Bauzäune, Bagger, Schlamm – nach Bullerbü sieht es in der Eiderstraße 41-43 im Flensburger Stadtteil Fruerlund noch nicht aus. Dafür ist deutlich erkennbar: Hier tut sich etwas. Mitte 2023 will der Flensburger Selbsthilfebauverein (SBV) mit dem Neubau der gleichnamigen Kita fertig sein. In dem zweieinhalb-geschossigen flügelartigen Gebäude ist dann Pl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.