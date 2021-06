Flensburg : Bauarbeiten unter der Bahnbrücke: Husumer Straße wird stadteinwärts gesperrt

Grund für die Bauarbeiten ist eine Verbreiterung des Radweges unter der Bahnbrücke.

Flensburg | Die Husumer Straße wird stadteinwärts vom 21. Juni bis 9. Juli zwischen Sophienhof und B200 (AS Rude) gesperrt. Stadtauswärts wird der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt. Der Buslinienverkehr bleibt in beide Richtungen aufrecht erhalten. Umleitungen werden ausgewiesen. Grund für die Bauarbeiten ist eine Verbreiterung des Radweges unter der Bahn...

