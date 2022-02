Flensburg : Sonderburger Straße/Alter Kupfermühlenweg: Das Ende einer Dauerbaustelle ist in Sicht

Anwohner berichten, dass sich auf der Baustelle oftmals gar nichts getan habe. TBZ-Sprecher Geoffrey Warlies betont, dass man nicht immer mit schwerem Gerät vor Ort sei und die Tätigkeiten nicht immer offensichtlich seien.

Flensburg | Wer erinnert sich? Am 22. Juli 2020 wurde der Straßenzug Sonderburger Straße/Alter Kupfermühlenweg ab Apenrader Straße erstmals voll gesperrt. Das TBZ musste Kanalsanierungen durchführen, die Stadtwerke die Fernwärme erneuern. Die auf zwei Bauabschnitte angelegte Maßnahme, so hoffte man seinerzeit, sollte Ende letzten Jahres, also in knapp 18 Monaten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.